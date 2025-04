Liverpool regalo d’addio di Alexander Arnold Slot Il gol è merito suo non mio futuro Dovremmo parlare del suo gol non di questo

Liverpool, il gol di ieri è il regalo d'addio di Trent Alexander-Arnold ai Reds? Le parole di Arne Slot dopo la vittoria contro il Leicester Il ritorno di Trent Alexander-Arnold è stato decisivo per il Liverpool, che grazie al suo gol contro il Leicester ha ottenuto una vittoria per 1-0, mantenendo 13 punti di vantaggio.

