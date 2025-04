LIVE Tour of the Alps 2025 tappa di oggi in DIRETTA terzetto in fuga nella prima parte di gara

DIRETTA LIVE12.08: Contro attacco di Emanuel Zangerle12.04: Davide Bais si aggiudica il traguardo volante di Andalo12.02: vantaggio di 30 secondi per il gruppo di testa sul gruppo12.01: Ci sono tre fuggitivi: Finlay Pickering (Bahrain – Victorious), Andrew August (INEOS Grenadiers) e Davide Bais (Team Polti VisitMalta) vediamo se l’azione avrà buon esito11:54 a 5km al traguardo volante di Andalo, gruppo nuovamente compatto11.51: ripresi i due fuggitivi11.48: prima azione di giornata da parte di: Tommaso Nencini (Team Solution Tech – Vini Fantini) e Daniel Geismayr (Team Vorarlberg)11.46: gruppo compatto nei primi km di gara. Non si registrano azioni per il momento11.40: ci attende una prima tappa dura con ben 3129 metri di disLIVEllo, subito un banco di prova importante per chi vorrà vincere il Tour11. Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: terzetto in fuga nella prima parte di gara Leggi su Oasport.it PCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.08: Contro attacco di Emanuel Zangerle12.04: Davide Bais si aggiudica il traguardo volante di Andalo12.02: vantaggio di 30 secondi per il gruppo di testa sul gruppo12.01: Ci sono tre fuggitivi: Finlay Pickering (Bahrain – Victorious), Andrew August (INEOS Grenadiers) e Davide Bais (Team Polti VisitMalta) vediamo se l’azione avrà buon esito11:54 a 5km al traguardo volante di Andalo, gruppo nuovamente compatto11.51: ripresi i due fuggitivi11.48:azione di giornata dadi: Tommaso Nencini (Team Solution Tech – Vini Fantini) e Daniel Geismayr (Team Vorarlberg)11.46: gruppo compatto nei primi km di. Non si registrano azioni per il momento11.40: ci attende unadura con ben 3129 metri di disllo, subito un banco di prova importante per chi vorrà vincere il11.

