Calciomercato.it - LIVE Addio Papa Francesco, Serie A in lutto: UFFICIALE il rinvio di tutte le partite di oggi

Leggi su Calciomercato.it

La LegaA ha ufficializzato ildellein programma dopo la morte di: tutti i messaggi di cordoglioLa morte disconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvialein programma in queste ore, tra qui ben quattrodiA. Come già accaduto in passato alla scomparsa diGiovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa LegaA con un comunicato(Ansafoto) – calciomercato.itNel mondo del calcio già in questi minuti sono cominciati ad arrivare i messaggi di cordoglio, squadre e calciatori che già nei mesi scorsi avevano espresso solidarietà e affetto al Pontefice.