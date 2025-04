Ilrestodelcarlino.it - Liberazione di Bologna, l’80esimo anniversario. Il sindaco Lepore: “La nostra generazione passi il testimone”

, 21 aprile 2025 - Le bandiere tricolori con scritto ‘W la Resistenza’ distribuite dall’Anpi animanodelladi, segnato innegabilmente dalla morte di Papa Francesco (per cui è stato celebrato anche un minuto di silenzio). Ottant’anni da quando quella mattina del 21 aprile 1945 gli alleati del 2° Corpo Polacco dell’ottava Armata Britannica, della Divisione USA 91a e 34a, i Gruppi di combattimento Legnano, Friuli e Folgore e della brigata partigiana ‘Maiella’ entrarono adopo la fuga degli occupanti tedeschi. Ottant’anni doposi ritrova ancora in piazza per festeggiare ladel Nazifascismo: alle 10 dalle Due Torri la partenza del corteo cittadino assieme alle Brigate Partigiane bolognesi, alla Brigata Friuli in arrivo da Brisighella e alla Brigata Maiella, accompagnati dalla banda Filarmonica comunale ‘Primo Carlini’ di Malalbergo.