Lewis Hamilton è finita Le parole che mandano in tilt la Ferrari

Lewis Hamilton chiude al settimo posto il Gran Premio di Arabia Saudita e certifica con poche, sconcertate (e sconcertanti) parole il suo feeling inesistente con la Ferrari: "Credo che la macchina sia in grado di arrivare al terzo posto visto che Charles ci è riuscito. Quindi non posso prendermela nemmeno con la macchina", ha spiegato al termine del GP il pilota britannico arrivato quest'anno a Maranello al posto di Carlos Sainz e fin qui deludentissimo. Settimo nella classifica pilota a 21 punti, lontano anni luce da Oscar Piastri, l'australiano della McLaren, primo con 99 punti davanti all'inglese Lando Norris a 89, l'olandese della Red Bull Max Verstappen a 87, l'altro britannico George Russell su Mercedes a 73 e soprattutto dietro anche al suo compagno di scuderia Charles Leclerc a 47 e al baby italiano della Mercedes Kimi Antonelli, a 38. Liberoquotidiano.it - Lewis Hamilton, è finita? Le parole che mandano in tilt la Ferrari Leggi su Liberoquotidiano.it "Non potevo fare meglio neanche di un secondo". Se non è una bandiera bianca, ci siamo quasi:chiude al settimo posto il Gran Premio di Arabia Saudita e certifica con poche, sconcertate (e sconcertanti)il suo feeling inesistente con la: "Credo che la macchina sia in grado di arrivare al terzo posto visto che Charles ci è riuscito. Quindi non posso prendermela nemmeno con la macchina", ha spiegato al termine del GP il pilota britannico arrivato quest'anno a Maranello al posto di Carlos Sainz e fin qui deludentissimo. Settimo nella classifica pilota a 21 punti, lontano anni luce da Oscar Piastri, l'australiano della McLaren, primo con 99 punti davanti all'inglese Lando Norris a 89, l'olandese della Red Bull Max Verstappen a 87, l'altro britannico George Russell su Mercedes a 73 e soprattutto dietro anche al suo compagno di scuderia Charles Leclerc a 47 e al baby italiano della Mercedes Kimi Antonelli, a 38.

Approfondimenti da altre fonti: Lewis Hamilton, è finita? Le parole che mandano in tilt la Ferrari | .it; F1 | Penalità per Hamilton in Arabia Saudita? L’esito dell’investigazione; Sofia Vergara e Lewis Hamilton, è già finita: “Lui l’ha abbandonata”; Tra Sofia Vergara e Lewis Hamilton è già finita: Per lei era il fidanzato perfetto, ma lui l'ha abbandonata; Hamilton sulla Ferrari, l’attesa è finita. “Con la sua esperienza ci farà crescere”.