campane a San Pietro suonano a lutto per la morte del Papa. In piazza stanno arrivando tanti fedeli dopo l'annuncio della scomparsa del Pontefice. Quotidiano.net - Le campane a San Pietro suonano a lutto per la morte del Papa Leggi su Quotidiano.net Città del Vaticano, 21 apr. (askanews) - Lea Sanper ladel. In piazza stanno arrivando tanti fedeli dopo l'annuncio della scomparsa del Pontefice.

Roma in stato di allerta per la morte di Papa Francesco: scatta il piano sicurezza - Le campane suonano a Roma per la morte di Papa Francesco, mentre vengono attivate le prime misure di sicurezza. Ecco tutti i dettagli. (notizie.it)

Cosa succede dopo la morte del Papa. La tradizione e le novità - Le campane che suonano a morto, i sigilli annullati, l'esposizione della salma e i funerali solenni, con le ultime modifiche volute proprio da Papa Francesco, che voleva un rito semplice, "con dignità ... (ilfoglio.it)