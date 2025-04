Lazio caos recuperi si va verso il no al nuovo rinvio dubbi anche sul match col Parma di sabato prossimo

Lazio, caos recuperi: si va verso il no al nuovo rinvio, ma ora è in dubbio anche il match col Parma di sabato prossimo - La Lega Serie A è intenzionata a rifiutare la richiesta di rinvio ulteriore di Genoa - Lazio. Il club biancoceleste, dopo lo spostamento della gara deciso all`ultimo. (calciomercato.com)

Recuperi Serie A, retroscena Lazio: società infuriata. Caos al rientro da Genova - INVIATO A GENOVA - Lazio infuriata e spiazzata per non essere stata avvertita dalla Lega della decisione di far giocare tutti i recuperi della Serie A mercoledì alle 18.30. Il motivo è semplice: Baron ... (msn.com)

La decisione della Lega arriva mentre la Lazio è già in volo: rabbia per la gestione dei recuperi - Lazio colta alla sprovvista dalla Lega: la comunicazione sulla data unica dei recuperi Serie A è arrivata mentre squadra e staff erano già in volo da Genova verso Roma. (laziopress.it)