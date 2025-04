Primacampania.it - L’arcivescovo di Napoli, Battaglia: “Grazie Francesco, ci hai parlato con il cuore e ci hai insegnato la rivoluzione della tenerezza”

, 21 APRILE – Un ricordo toccante e profondamente personale quello diffuso daldi, cardinale Mimmo, nel giornoscomparsa di Papa. “Ci haicon il. Con ile con la vita. Con quella voce che sapeva di Vangelo e di strada, di cielo e di polvere, di speranza ostinata e misericordia senza misura.” Un lungo ringraziamento rivolto al Pontefice, descritto come “un pastore dall’odore delle pecore”, capace di guidare la barca di Pietro nei mari agitati del mondo “con il coraggio mite dei profeti”.sottolinea l’insegnamento lasciato da: una Chiesa “non fortezza ma ospedale da campo”, un’autorità che è servizio, una fede vissuta come “scommessa sul Vangelo”. Il cardinale ricorda anche uno dei momenti simbolo del pontificato: “Quella sera che non dimenticheremo, in cui, nel silenzio irreale di una piazza San Pietro vuota e piovosa, camminavi da solo verso la Croce.