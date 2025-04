Lettera43.it - L’annuncio della morte di Papa Francesco in diretta tv

Ladiha preso in contropiede il mondotv, che ha immediatamente dovuto sospendere il palinsesto per dare inizio alle edizioni straordinarie dei tg. Su Rai 1 stava andando in onda Storie italiane di Eleonora Daniele che, dopo essersi collegata con Napoli per raccontare gli ultimi aggiornamenti sulla stragefunivia, ha annunciato il decesso del pontefice visibilmente commossa, per poi dare la linea al Tg1. «Sono arrivate due agenzie e io come giornalista leggo. penso una delle notizie più tristi del mondo. Le agenzie riportano ora ladel, questa è la notizia, è morto. Io penso che in questo momento ci sia solo silenzio e preghiera», ha detto la conduttrice. Su Canale 5 non c’erano invece trasmissioni inma una puntata di Melaverde, che è stata interrotta senza annunci e la linea è subito passata al Tg5, con Cesara Buonamici alla conduzione dell’edizione straordinaria.