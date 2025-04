Ilfoglio.it - L'annuncio della morte di Francesco: “È tornato alla casa del Padre”

“Questa mattina alle 7.35 il Vescovo di Roma,, èdel”, ha detto il cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, nella dichiarazione pubblicata dal Vaticano nella quale è stata annunciata ladi Papa. Ieri il Papa, 88 anni, si era affacciato da San Pietro per la benedizione urbi et orbi pasquale. “La sua vita tutta intera e' stata dedicata al servizio del Signore eSua chiesa – ha proseguito il cardinale nel video – “ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papaall'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino".