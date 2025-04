L addio di Leonardo DiCaprio a Papa Francesco Uno dei leader spirituali più straordinari del nostro tempo

Leonardo DiCaprio ha voluto ricordare il Pontefice attraverso un sentito tributo sul suo profilo Instagram. Comingsoon.it - L'addio di Leonardo DiCaprio a Papa Francesco: "Uno dei leader spirituali più straordinari del nostro tempo" Leggi su Comingsoon.it Anche la star di Hollywoodha voluto ricordare il Pontefice attraverso un sentito tributo sul suo profilo Instagram.

