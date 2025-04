La serie TV di Harry Potter dovrebbe ampliare questi tre momenti del primo film

HBO tornerà a Hogwarts grazie alla prossima serie televisiva di Harry Potter. Nuovi giovani attori interpreteranno i ruoli che il pubblico di tutto il mondo ha apprezzato più di vent'anni fa, in un'avventura senza tempo su un giovane mago che si prepara a sconfiggere Voldemort. Lo studio punta ad adattare un romanzo per ogni stagione della serie; questo significa che la prima stagione tratterà gli eventi di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il libro che ci ha introdotto al Mondo Magico. L' adattamento televisivo di Harry Potter avrà l'opportunità di fare qualcosa di mai visto al cinema. Il fatto che la storia di Harry Potter e la Pietra Filosofale venga raccontata in un'intera stagione televisiva offre al team creativo del progetto l'opportunità di approfondire sequenze che il pubblico pensa di conoscere già.

