La Serie A si ferma per la morte di Papa Francesco il comunicato della Lega

Papa Francesco ha causato grande cordoglio anche nel mondo dello sport. La Lega Serie A ha comunicato il rinvio di tutte le gare previste per oggi, un gesto di lutto e di rispetto, sulla falsariga di quanto avvenne nel 2005 in occasione della morte di Giovanni Paolo II.La decisione della Lega Serie ALa Lega ha rilasciato un comunicato ufficiale per confermare la decisione: “A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi“.Una scelta che coinvolge tutto il calcio professionistico italiano, un gesto di rispetto in un giorno segnato dalla commozione di tutti per la morte del Papa. Ieri, Francesco si era mostrato dalla Loggia di San Pietro, con la benedizione Urbi et Orbi e un lungo giro tra i fedeli sulla Papamobile. Thesocialpost.it - La Serie A si ferma per la morte di Papa Francesco: il comunicato della Lega Leggi su Thesocialpost.it La scomparsa diha causato grande cordoglio anche nel mondo dello sport. LaA hail rinvio di tutte le gare previste per oggi, un gesto di lutto e di rispetto, sulla falsariga di quanto avvenne nel 2005 in occasionedi Giovanni Paolo II.La decisioneALaha rilasciato unufficiale per conre la decisione: “A seguitoscomparsa del Santo Padre, laNazionale ProfessionistiA comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato diA Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi“.Una scelta che coinvolge tutto il calcio professionistico italiano, un gesto di rispetto in un giorno segnato dalla commozione di tutti per ladel. Ieri,si era mostrato dalla Loggia di San Pietro, con la benedizione Urbi et Orbi e un lungo giro tra i fedeli sullamobile.

