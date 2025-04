Ilfoglio.it - La Serie A decide di lasciare a metà la 33a giornata di Serie A dopo la morte di Papa Francesco

Quanto è stonato questo lunedì mattina senza più. Ladi fermarsi a, niente lunch match, niente pomeriggio lungo né dolce serata di Pasquetta, per rendere omaggio al più celebre tifoso del San Lorenzo de Almagro: sarebbe piaciuto vederlo una volta in tribuna a Boedo, ma nel suo paese il celebre oriundo aveva deciso di non tornare mai, come pure di convocare un Concilio per mettere in atto la sua visione del cambiamento della Chiesa nel mondo. Con Karol Wojtyla giovane portiere, Jorge Mario Bergoglio è stato il primo pontefice che amava il calcio e il popolo che gli gira attorno: come tutti gli italiani d’Argentina, del resto, e non a caso la nonna faceva nome Sivori. Le lacrime collettive di oggi sono le stesse che Nuno Tavares ha pianto in Europa League appena rientrato e di nuovo infortunato senza data.