La morte di Papa Francesco rinviate le quattro partite di serie A e il turno di serie B

morte di Papa Francesco ferma la serie A. rinviate le 4 partite in programma per oggi: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus, oltre a tre sfide del campionato Primavera (Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino). Questo il comunicato della Lega serie A: "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti serie A comunica che le gare previste. Feedpress.me - La morte di Papa Francesco, rinviate le quattro partite di serie A e il turno di serie B Leggi su Feedpress.me Ladiferma laA.le 4in programma per oggi: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus, oltre a tre sfide del campionato Primavera (Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino). Questo il comunicato della LegaA: "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale ProfessionistiA comunica che le gare previste.

