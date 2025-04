La morte di papa Francesco il sindaco di Lampedusa Al via iter per intitolargli molo Favarolo

molo Favarolo a papa Francesco, nel ricordo della sua visita dell'otto luglio 2013. Durante quella visita si è affacciato da quel molo protendendo le braccia verso il Mediterraneo". Filippo Mannino, sindaco di. Agrigentonotizie.it - La morte di papa Francesco, il sindaco di Lampedusa: "Al via l'iter per intitolargli molo Favarolo" Leggi su Agrigentonotizie.it "Sentiremo la Capitaneria di porto per avviare le procedure di intitolazione di, nel ricordo della sua visita dell'otto luglio 2013. Durante quella visita si è affacciato da quelprotendendo le braccia verso il Medraneo". Filippo Mannino,di.

