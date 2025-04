La morte di papa Francesco il cordoglio del sindaco Ha portato una ventata di modernità e coraggio nella Chiesa

papa Francesco è tornato alla Casa del Padre. È la notizia di questi minuti che sta facendo il giro del mondo. Il cordoglio è unanime per questo Pontefice davvero 'Pastore' che in anni tumultuosi ha saputo portare una ventata di modernità e coraggio nella Chiesa e nel secolo, usando un. Riminitoday.it - La morte di papa Francesco, il cordoglio del sindaco: "Ha portato una ventata di modernità e coraggio nella Chiesa" Leggi su Riminitoday.it è tornato alla Casa del Padre. È la notizia di questi minuti che sta facendo il giro del mondo. Ilè unanime per questo Pontefice davvero 'Pastore' che in anni tumultuosi ha saputo portare unadie nel secolo, usando un.

