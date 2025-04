La morte del Papa in tutte le lingue del mondo dall’Asia all’Europa la notizia domina i siti

notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta alle 7,35 di lunedì mattina ora italiana, domina le prime pagine dei siti web di tutti i siti d’informazione del mondo: dall’Asia alle Americhe, dal Times of India al New York Times, sui quotidiani online campeggiano oltre alle notizie, anche i commenti sui dodici anni di pontificato di Bergoglio.“Papa Francesco, l’argentino che ha trasformato la Chiesa”, titola il Clarin con uno speciale orgoglio nazionale. Il New York Times celebra invece il pontefice che “ha difeso gli emarginati e ha combattuto con i tradizionalisti, che lo accusavano di annacquare gli insegnamenti della Chiesa”. “Il Papa ha cercato di riorientare la Chiesa cattolica verso la promozione della giustizia sociale ed economica piuttosto che verso i tradizionali insegnamenti morali, ma ha presieduto a crescenti divisioni nella Chiesa e ha lottato con il persistente scandalo degli abusi sessuali da parte del clero”, scrive invece il Wall Street Journal. Secoloditalia.it - La morte del Papa in tutte le lingue del mondo: dall’Asia all’Europa la notizia domina i siti Leggi su Secoloditalia.it LadelladiFrancesco, avvenuta alle 7,35 di lunedì mattina ora italiana,le prime pagine deiweb di tutti id’informazione delalle Americhe, dal Times of India al New York Times, sui quotidiani online campeggiano oltre alle notizie, anche i commenti sui dodici anni di pontificato di Bergoglio.“Francesco, l’argentino che ha trasformato la Chiesa”, titola il Clarin con uno speciale orgoglio nazionale. Il New York Times celebra invece il pontefice che “ha difeso gli emarginati e ha combattuto con i tradizionalisti, che lo accusavano di annacquare gli insegnamenti della Chiesa”. “Ilha cercato di riorientare la Chiesa cattolica verso la promozione della giustizia sociale ed economica piuttosto che verso i tradizionali insegnamenti morali, ma ha presieduto a crescenti divisioni nella Chiesa e ha lottato con il persistente scandalo degli abusi sessuali da parte del clero”, scrive invece il Wall Street Journal.

