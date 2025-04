Lettera43.it - La lista dei papi dal 1900 e la durata di ogni pontificato

Leggi su Lettera43.it

Papa Francesco è morto lunedì 21 aprile dopo 12 anni al servizio di Dio all’età di 88 anni. Non è però il più longevo della storia, in quanto Leone XIII, che governò la Chiesa dal 1878 al 1903, ha vissuto più di 93 anni. Un primato superato da Benedetto XVI che ha sfiorato i 96, pur avendo rinunciato al suo incarico già diverso tempo prima. Quanto invece al, il più lungo è invece quello di Pio IX che rimase al Soglio pontificio dal 1846 al 1878 per 31 anni e nove mesi. Ecco l’elenco completo dei vescovi di Roma fra XX e XXI secolo.Papa Benedetto XVI nel 2011 (Getty Images).Ladeidale ladiPio X: 11 anni, dal 4 agosto 1903 al 20 agosto 1914Benedetto XV: 7 anni e quattro mesi, 3 settembre 1914 al 22 gennaio 1922Pio XI: 17 anni, dal 6 febbraio 1922 al 10 febbraio 1939Pio XII: 19 anni, dal 2 marzo 1939 al 9 ottobre 1958Giovanni XXIII: 4 anni e sette mesi, dal 28 ottobre 1958 al 3 giugno 1963Paolo VI: 15 anni, dal 21 giugno 1963 al 6 agosto 1978Giovanni Paolo I: 33 giorni, dal 26 agosto al 28 settembre 1978Giovanni Paolo II: 26 anni e cinque mesi, dal 16 ottobre 1978 al 2 aprile 2005Benedetto XVI: 7 anni e 10 mesi, dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013Francesco: 12 anni e un mese, dal 13 marzo 2013 al 21 aprile 2025Papa Giovanni Paolo II nel 1982 (Getty Images).