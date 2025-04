La Dignitas umana etica e il sociale

AGI - Se c'è stato un campo in cui il pontificato bergogliano ha dovuto dimostrarsi come un pontificato di mediazione, questo è l'etica. O meglio: i valori non negoziabili, su cui non si negozia ma per cui si negozia. Difficile equilibrismo non solo lessicale che però rappresenta la quintessenza dell'opera di Francesco, uomo che ha agitato l'animo e la mente di milioni di fedeli e pertanto si è trovato, in più di un'occasione, a frenare le fughe in abitanti e a stimolare i fedeli più refrattari al nuovo. Germania e Stati Uniti, chiese africane e nordeuropee: la comunità religiosa più grande del mondo che si divide senza imperare, magari all'ombra di un sinodo sulla sinodalità – altro azzardo concettuale – convocato per ripristinare il franco dialogo tra i mondi cattolici e ascoltare la base: riuscito persino fin troppo nell'intento.

