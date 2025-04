La dedica e le firme di tutti i giocatori quando Commisso portò a Papa Francesco la maglietta della Fiorentina

maglietta dedicata a Bergoglio. Era la mattina del 24 maggio 2023 quando Rocco Commisso e sua moglie Catherine, insieme a una delegazione della quadra, incontrarono Papa Francesco. Il presidente della Fiorentina portò in regalo una maglia viola con scritto "Papa Francesco" e firmata da tutti i giocatori. Fu un incontro particolarmente emozionante per i coniugi Commisso che non hanno mai fatto mistero di essere ferventi cattolici. In quella giornata, era il giorno della finale di Coppa Italia all'Olimpico tra Fiorentina e Inter, la Fiorentina al completo (giocatori, staff, tecnico e dirigenza) e l'Inter furono riccevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: anche a lui venne regalata una maglia viola. Oggi la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina hanno espresso cordoglio per la morte del Santo Padre in un comunicato ufficiale.

