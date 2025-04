La commozione di Meloni Con lui parlavi come al tuo parroco

AGI - Con Papa Francesco si riusciva a parlare "con grande semplicità, era come parlare con il proprio parroco. Era una persona con la quale davvero ti sentivi bene, ti sentivi a tuo agio". Lo ha affermato Giorgia Meloni, commossa, in collegamento telefonico con il Tg1. Papa Franceso aveva "una grande personalità", ha aggiunto la presidente del Consiglio. "Questo carattere molto forte che però era sempre accompagnato da un straordinario senso dell'umorismo".

