La Cina minaccia contromisure contro i Paesi che useranno i dazi americani per danneggiarla

Cina prenderà provvedimenti contro i Paesi che si serviranno dei dazi imposti dagli Stati Uniti per danneggiare la sua economia. Ad annunciarlo è stato il ministero del Commercio. Il ministro ha affermato di rispettare la volontà degli Stati di stringere accordi commerciali con gli USA, ma di opporsi «fermamente a qualsiasi accordo raggiunto a scapito degli interessi della Cina» e di essere pronto ad adottare contromisure. All'inizio di aprile, il presidente Donald Trump aveva annunciato degli onerosi dazi nei confronti di molti Paesi. La notizia aveva causato immediatamente ingenti crolli sui mercati finanziari, scatenando il caos nel sistema commerciale globale. Dopo appena un giorno, tuttavia, il tycoon li aveva sospesi per novanta giorni, sostenendo che la loro eventuale imposizione sarebbe dipesa dal tipo di accordi economici raggiunti.

