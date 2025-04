La Casa Bianca saluta Papa Francesco Riposa in pace

"Riposa in pace". E' il messaggio, breve e conciso, che la Casa Bianca ha affidato a X per salutare Papa Francesco, morto oggi, 21 aprile 2025, nel giorno di Pasquetta.Rest in Peace, Pope Francis. ?? pic.twitter.com/8CGwKaNnTh— The White House (@WhiteHouse) April 21, 2025Dal profilo istituzionale della Casa Bianca e dunque dell'amministrazione Usa è arrivato dunque il saluto a Bergoglio, accompagnato da due fotografie: una ritrae Papa Francesco con Donald Trump e l'altra lo ritrae con JD Vance, solo ieri. Il vicepresidente Usa è infatti l'ultimo leader internazionale ad aver incontrato Papa Francesco.

