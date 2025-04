Movieplayer.it - Kristen Stewart si è sposata con Dylan Meyer dopo 4 anni di fidanzamento

La coppia composta dasi ènella giornata di domenica a Los Angeles, come rivelato da foto e video apparsi online.si ècon la fidanzata: le nozze si sono svolte nella giornata di domenica in un ristorante messicano, Casita Del Campo, a Los Angeles. Il sito TMZ ha condiviso online un video della cerimonia e alcune foto che mostrano la star del cinema e gli invitati. La storia d'amore della star La coppia composta dasi è fidanzata nel 2021, come aveva rivelato l'attrice durante un'intervista rilasciata a Howard Stern. Il primo incontro era avvenuto su un set cinematografico nel 2013, ma all'epoca la protagonista di Spencer e il recente .