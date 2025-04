Quotidiano.net - Killer of killers: il nuovo capitolo della saga di Predator

Roma, 21 aprile 2025 – Tutto pronto o quasi per ‘ofs’, ilfilm d'animazione che espande l'universocelebresci-fi. Diretto da Dan Trachtenberg, già regista di Prey, sarà disponibile dal 6 giugno su Disney+. Ma cosa sappiamo di questoofs: una novità assoluta perofs" è strutturato come un'antologia composta da tre episodi, ognuno ambientato in un'epoca storica diversa:? dalla Scandinavia vichinga al Giappone feudale fino alla Seconda Guerra Mondiale. In ciascuna storia i protagonisti umani, pur essendo guerrieri temibili, si ritrovano a fronteggiare un avversario ancora più letale: proprio il "dei". Così, dai si trasformeranno, loro malgrado, in prede. Unche si inserisce nell'universo narrativo di Prey e anticipa l'uscita di ‘: Badlands’, previsto per il 7 novembre 2025.