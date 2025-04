Juventus preso il ladro dei calciatori nel 2023 svaligiò la casa dell’ex bianconero Kaio Jorge Tutti i dettagli

JuventusNews24Juventus, preso il “ladro dei calciatori”: i dettagli sull’arresto dopo quasi due anni di indaginiCome riportato da La Repubblica di Torino, sarebbe stato preso il ladro dei calciatori dopo quasi due anni di indagini. È arrivato l’arresto di uno dei componenti della banda che nel giugno 2023 avrebbe partecipato al maxi furto nella villa dell’allora attaccante della Juventus Kaio Jorge. Si tratta di un moldavo che, insieme a dei complici, riuscì a svaligiare la casa in precollina a Torino del calciatore ex bianconero, portando via collane, bracciali ed altri gioielli ed oggetti per un valore di circa 80mila euro.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Juventus, preso il “ladro dei calciatori”: nel 2023 svaligiò la casa dell’ex bianconero Kaio Jorge. Tutti i dettagli Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24il “dei”: isull’arresto dopo quasi due anni di indaginiCome riportato da La Repubblica di Torino, sarebbe statoildeidopo quasi due anni di indagini. È arrivato l’arresto di uno dei componenti della banda che nel giugnoavrebbe partecipato al maxi furto nella villa dell’allora attaccante della. Si tratta di un moldavo che, insieme a dei complici, riuscì a svaligiare lain precollina a Torino del calciatore ex, portando via collane, bracciali ed altri gioielli ed oggetti per un valore di circa 80mila euro.Leggi sunews24.com

