Juventus Next Gen quale avversaria ai playoff Squadre partecipanti e turni ecco il regolamento completo in Serie C

La Juventus Next Gen non conosce ancora l'avversaria del primo turno playoff. Di seguito ecco il regolamento e tutti i turni della Serie C.Partecipano ai playoff 28 Squadre: le classificate dal 2° al 10° posto dei tre gironi (27 Squadre) e la vincitrice della Coppa Italia di Serie C 2025 (1 squadra) Prima fase playoff: partecipano le Squadre classificate dal 4° al 10° posto di ciascun girone (21 Squadre)Primo turno: partecipano 18 Squadre (sei per girone)Secondo turno: entrano in gioco le tre quarte classificate, assieme alle nove qualificate del primo turno (totale: 12 Squadre)Seconda fase playoff:Primo turno: partecipano le sei qualificate precedenti, le tre terze classificate dei gironi e la vincitrice della Coppa Italia (totale: 10 Squadre)Secondo turno: entrano le tre seconde classificate, assieme alle cinque qualificate (totale: 8 Squadre)Final Four: le quattro Squadre qualificate si affrontano in due semifinali e, infine, nella finale che decreterà l'ultima promossa in Serie B

