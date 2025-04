Juve svolta per il Mondiale rescissione del contratto immediata

Novità importante per la società bianconera: è pronta la risoluzione del contratto del calciatore, cosa sta succedendo

In attesa di mercoledì, quando si giocherà la sfida con il Parma che non si è disputata oggi per la morte di Papa Francesco, la Juventus è costretta a programmare già il futuro.

Juve, svolta per il Mondiale: rescissione del contratto immediata (LaPresse) – Calciomercato.it

La delusione per questa stagione, impone dei piani chiari e ambiziosi per il prossimo anno e la società si sta muovendo in questa direzione. Bisognerà scegliere l'allenatore, sempre che Tudor non riesca a convincere il club a confermarlo, poi toccherà alla rosa che dovrà, per forza di cose, essere rinnovata rispetto a quella attuale. Il tutto senza dimenticare che a giugno ci sarà il Mondiale per club, un appuntamento nuovo ma prestigioso che a Torino non vogliono certo snobbare.

