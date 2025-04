Quotidiano.net - John Cena diventa il wrestler più vincente di sempre

Roma, 21 aprile 2025 –ha scritto un'altra pagina leggendaria della sua carriera. Contro ogni pronostico e in un match ad alta tensione, è riuscito a sconfiggere Austin Theory nel corso della 41ma edizione di WrestleMania, riconquistando così il titolo di campione del mondo e dimostrando, ancora una volta, perché è uno dei più grandi performer della storia della WWE.Superato il record di Ric FlairQuesta vittoria non è solo un altro titolo per, perché con il titolo numero 17 portato a casa in questa edizione di WrestleManiail piùdella storia superando Ric Flair a quota 16. Ma è anche il simbolo di un ritorno trionfale, di una leggenda che si rifiuta di essere solo un nome del passato. Dopo aver dedicato gli ultimi anni al cinema e ad apparizioni occasionali in WWE,ha dimostrato che il ring è ancora parte del suo DNA.