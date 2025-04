Jannik Sinner sempre più nell’elite 46 settimane da n 1 come Rafael Nadal nel suo ‘primo regno’

Jannik Sinner da numero uno del mondo. L’azzurro, fermo per la vicenda “Clostebol” fino al 4 maggio alle ore 23.59, è già sicuro di portare il computo complessivo del proprio primato ad altre tre settimane (49), poi si vedrà. Tuttavia, il traguardo odierno ha un valore storico per quello che rappresenta in rapporto ad altri campioni del passato.Sinner, infatti, ha raggiunto uno dei mostri sacri di questo sport, ovvero Rafa Nadal. Lo spagnolo, al suo primo “regno” da leader del ranking ATP, aveva messo insieme per l’appunto le 46 settimane, ovvero dal 18 agosto 2008 al 5 luglio 2009, superando Roger Federer dopo 237 settimane (record assoluto).Pertanto, se consideriamo la graduatoria che tiene conto del n.1 settimane da n.1 del menzionato “primo regno”, ovvero alla prima esperienza, si scopre che l’altoatesino è quinto alltime e ha nel mirino Novak Djokovic (53 settimane). Oasport.it - Jannik Sinner sempre più nell’elite: 46 settimane da n.1, come Rafael Nadal nel suo ‘primo regno’ Leggi su Oasport.it Oggi, 21 aprile, è iniziata la 46ª settimana dida numero uno del mondo. L’azzurro, fermo per la vicenda “Clostebol” fino al 4 maggio alle ore 23.59, è già sicuro di portare il computo complessivo del proprio primato ad altre tre(49), poi si vedrà. Tuttavia, il traguardo odierno ha un valore storico per quello che rappresenta in rapporto ad altri campioni del passato., infatti, ha raggiunto uno dei mostri sacri di questo sport, ovvero Rafa. Lo spagnolo, al suo primo “regno” da leader del ranking ATP, aveva messo insieme per l’appunto le 46, ovvero dal 18 agosto 2008 al 5 luglio 2009, superando Roger Federer dopo 237(record assoluto).Pertanto, se consideriamo la graduatoria che tiene conto del n.1da n.1 del menzionato “primo regno”, ovvero alla prima esperienza, si scopre che l’altoatesino è quinto alltime e ha nel mirino Novak Djokovic (53).

