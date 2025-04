Italia tre giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco

Italia piange la scomparsa di Papa Francesco, deceduto alle 7.35 di oggi, 21 aprile, giorno di Pasquetta, a causa di un ictus e di un attacco cardiaco. La proposta di dichiarare tre giorni di lutto nazionale in sua memoria sarà discussa e ufficializzata durante il Consiglio dei Ministri, previsto per domani alle 11. In questo incontro, oltre alla proclamazione del lutto, saranno affrontate anche le misure di sicurezza necessarie per il funerale del Papa e per il successivo Conclave, che si terrà per eleggere il nuovo pontefice. Le celebrazioni di lutto coincideranno con le esequie di Papa Francesco, che vedranno la partecipazione di Capi di Stato e dignitari provenienti da ogni angolo del mondo.Cosa comporta il lutto nazionaleDurante un lutto nazionale in Italia, il Paese si ferma simbolicamente per rendere omaggio a un evento tragico o a una figura di eccezionale rilevanza. Thesocialpost.it - Italia, tre giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco Leggi su Thesocialpost.it L’piange la scomparsa di, deceduto alle 7.35 di oggi, 21 aprile, giorno di Pasquetta, a causa di un ictus e di un attacco cardiaco. La proposta di dichiarare trediin sua memoria sarà discussa e ufficializzata durante il Consiglio dei Ministri, previsto per domani alle 11. In questo incontro, oltre alla proclamazione del, saranno affrontate anche le misure di sicurezza necessarie per il funerale dele per il successivo Conclave, che si terrà per eleggere il nuovo pontefice. Le celebrazioni dicoincideranno con le esequie di, che vedranno la partecipazione di Capi di Stato e dignitari provenienti da ogni angolo del mondo.Cosa comporta ilDurante unin, il Paese si ferma simbolicamente per rendere omaggio a un evento tragico o a una figura di eccezionale rilevanza.

