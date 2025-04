Io e Melania ci saremo Trump annuncia la sua presenza ai funerali di Papa Francesco

Melania e io andremo al funerale di Papa Francesco, a Roma. Non vediamo l’ora di esserci!” Con questo messaggio, pubblicato su Truth Social, il presidente Donald Trump ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione alle esequie del Pontefice, scomparso poche ore fa. È il primo grande leader internazionale a confermare la propria presenza alle esequie, in una mossa che unisce prontezza diplomatica e calcolo simbolico.Celebrazione e lutto alla Casa BiancaLa notizia è arrivata nel giorno dell’annuale Easter Egg Roll alla Casa Bianca, appuntamento che ha visto il Prato Sud aprirsi a migliaia di bambini intenti a far rotolare oltre 30.000 uova colorate, secondo una tradizione che risale al 1878. Davanti a una folla festante e in un clima di celebrazione primaverile, Trump ha reso omaggio al Papa con poche parole: “Era un brav’uomo, lavorava sodo, amava il mondo”, ha dichiarato, ordinando l’immediata mezz’asta per tutte le bandiere degli Stati Uniti e degli stati federati. Thesocialpost.it - “Io e Melania ci saremo”: Trump annuncia la sua presenza ai funerali di Papa Francesco Leggi su Thesocialpost.it Washington – “e io andremo al funerale di, a Roma. Non vediamo l’ora di esserci!” Con questo messaggio, pubblicato su Truth Social, il presidente Donaldhato ufficialmente la sua partecipazione alle esequie del Pontefice, scomparso poche ore fa. È il primo grande leader internazionale a confermare la propriaalle esequie, in una mossa che unisce prontezza diplomatica e calcolo simbolico.Celebrazione e lutto alla Casa BiancaLa notizia è arrivata nel giorno dell’annuale Easter Egg Roll alla Casa Bianca, appuntamento che ha visto il Prato Sud aprirsi a migliaia di bambini intenti a far rotolare oltre 30.000 uova colorate, secondo una tradizione che risale al 1878. Davanti a una folla festante e in un clima di celebrazione primaverile,ha reso omaggio alcon poche parole: “Era un brav’uomo, lavorava sodo, amava il mondo”, ha dichiarato, ordinando l’immediata mezz’asta per tutte le bandiere degli Stati Uniti e degli stati federati.

