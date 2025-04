Internews24.com - Inter Milan, 3 assenti certi per il derby di ritorno in Coppa Italia: l’annuncio di Inzaghi

di Redazione, 3per ildiindidopo la sconfitta di ieri contro il BolognaNel corso dell’vista concessa a Sky Sport al termine di Bologna, Simoneconferma l’assenza di 3 calciatori nerazzurri per la gara di mercoledì contro ilin, a causa di alcuni infortuni.MEGLIO GIOCARE OGNI 3 GIORNI CON LA POSSIBILITA’ DI TORNARE SUBITO IN CAMPO? COME STANNO GLI INFORTUNATI? – «Bisogna accettarla. Ho parlato con la squadra e in questo momento non l’accettavano. Ho cercato di fargli vedere anche come abbiamo preso gol. Hanno visto la rimessa battuta 12 metri più avanti e non va bene con 2 persone lì. Però sono grandi professionisti e grandi uomini, dopo capiranno che può esserci una svista.