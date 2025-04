Infortunio Lewandowski arriva il verdetto sulla sua presenza o meno per Barcellona Inter ecco cosa filtra dalla Spagna

Infortunio Lewandowski, arriva il verdetto sulla sua presenza o meno per Barcellona Inter: ecco cosa filtra dalla Spagna sulle sue condizioniL’Infortunio rimediato da Robert Lewandowski ha messo subito in forte dubbio la presenza del centravanti polacco per Barcellona Inter, la semifinale d’andata di Champions League che di disputerà mercoledì 30 aprile. Prima di questo appuntamento, però, la squadra di Flick è attesa da un’altra sfida delicata, ovvero la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid. Di seguito il comunicato del club blaugrana relativo alle condizioni fisiche del proprio attaccante.Infortunio Lewandowski – «Lewandowski ha riportato una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il suo ritorno in squadra sarà deciso in base ai suoi progressi». Internews24.com - Infortunio Lewandowski, arriva il verdetto sulla sua presenza o meno per Barcellona Inter: ecco cosa filtra dalla Spagna! Leggi su Internews24.com di Redazioneilsuapersulle sue condizioniL’rimediato da Robertha messo subito in forte dubbio ladel centravanti polacco per, la semifinale d’andata di Champions League che di disputerà mercoledì 30 aprile. Prima di questo appuntamento, però, la squadra di Flick è attesa da un’altra sfida delicata, ovvero la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid. Di seguito il comunicato del club blaugrana relativo alle condizioni fisiche del proprio attaccante.– «ha riportato una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il suo ritorno in squadra sarà deciso in base ai suoi progressi».

Su questo argomento da da altre fonti: MD – Barcellona, il verdetto per Lewandowski: niente finale col Real. E con l’Inter?; Infortunio Lewandowski, il verdetto sulla sua presenza; Infortunio Lewandowski, i reali tempi di recupero e il verdetto per Barcellona-Inter; Barcellona, il verdetto su Lewandowski in vista dell’Inter.

MD – Barcellona, il verdetto per Lewandowski: niente finale col Real. E con l’Inter? - Il quotidiano spagnolo ha fatto il punto sull'infortunio dell'attaccante del Barcellona, prossimo avversario dell'Inter in Champions ... (fcinter1908.it)

Barcellona, il verdetto su Lewandowski in vista dell’Inter - Visualizzazioni: 1 Robert Lewandowski salterà le partite cruciali contro Real Madrid e Inter a causa di un infortunio muscolare, lasciando il Barcellona in difficoltà. Il Barcellona senza il suo bombe ... (calciostyle.it)

Barcellona, confermato l'infortunio di Lewandowski: silenzio su rientro - (ANSA) - ROMA, 20 APR - Robert Lewandowski ha subito ieri un infortunio nella partita di Liga contro il Celta, ha confermatp il Barcellona annunciando i risultati degli esami medici svolti ... (msn.com)