Infortunio Koopmeiners recupera per Parma Juve dopo il rinvio Novità sulle condizioni del centrocampista Ultimissime

JuventusNews24Infortunio Koopmeiners, non recupera comunque per Parma Juve: le ultime sulle condizioni dell'olandeseGianni Balzarini, inviato di Sport Mediaset, ha parlato verso il recupero di Parma. Gli aggiornamenti in casa Juventus sulle condizioni di Koopmeiners.Infortunio Koopmeiners – «È chiaro che due giorni di tempo non cambieranno la situazione di Koopmeiners. Credo di no, fortemente di no, però sono due giorni in più all'assorbimento definitivo dell'ematoma per Yildiz che era già stato comunque convocato per Parma. E che quindi dovrebbe essere totalmente disponibile per giocare dall'inizio mercoledì sera».

