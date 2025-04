Incontro Vaticano Vladimir Putin e Papa Francesco un dialogo continuo

Vaticano tra Vladimir Putin e Papa Francesco, ricordando che "si sono incontrati di persona tre volte durante le brevi visite del presidente russo" alla Santa Sede, nel 2013, 2015 e 2019, "e hanno parlato anche telefonicamente, l'ultima volta nel dicembre 2021". "Ogni marzo Putin inviava le sue congratulazioni al Papa in occasione dell'anniversario della sua elezione al soglio di San Pietro, e ogni dicembre il Vaticano riceveva messaggi dal leader russo in occasione del Capodanno e del Natale", aggiunge la Tass.

