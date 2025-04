Incidente in autostrada tamponamento vicino allo svincolo di Capaci traffico in tilt

autostrada A29, in direzione di Mazara del Vallo, a causa di un tamponamento avvenuto poco prima dello svincolo di Capaci. E' successo poco prima delle 11. Sono state due le auto coinvolte nell'Incidente, che - complice anche la giornata di Pasquetta e i tanti. Palermotoday.it - Incidente in autostrada: tamponamento vicino allo svincolo di Capaci, traffico in tilt Leggi su Palermotoday.it Lunghe code questa mattina sull'A29, in direzione di Mazara del V, a causa di unavvenuto poco prima dellodi. E' successo poco prima delle 11. Sono state due le auto coinvolte nell', che - complice anche la giornata di Pasquetta e i tanti.

