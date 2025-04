Incendio in autostrada camion divorato dalle fiamme Disagi alla viabilità e soccorsi sul posto

Incendio nel tardo pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A14. Il rogo ha interessato un camion frigorifero che è stato divorato dalle fiamme. Il fatto è avvenuto tra i caselli di Civitanova Marche e Porto Recanati. L'autista è riuscito a sganciare la motrice prima che venisse convolta dalle. Anconatoday.it - Incendio in autostrada, camion divorato dalle fiamme. Disagi alla viabilità e soccorsi sul posto Leggi su Anconatoday.it nel tardo pomeriggio di oggi lungo l'A14. Il rogo ha interessato unfrigorifero che è stato. Il fatto è avvenuto tra i caselli di Civitanova Marche e Porto Recanati. L'autista è riuscito a sganciare la motrice prima che venisse convolta

