Il video dell8217annuncio della morte di Papa Francesco cardinale Farrell 8220È tornato alla casa del Padre8221

morte di Papa Francesco è stato il cardinale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita: "Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre". Leggi su Fanpage.it Ad annunciare ladiè stato ilKevin, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita: "Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma èdel Padre".

