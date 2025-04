Il Vescovo Beschi Papa Francesco si è fatto vicino a questa umanità smarrita e soprattutto ai piccoli e ai poveri

Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo, per la morte di Papa Francesco.Care sorelle e fratelli tutti,oggi, Lunedì dell'Angelo, Papa Francesco è morto. E' grande il dolore che ci attraversa: la sua persona, le sue parole, i suoi gesti ci erano compagni di vita e lo sono stati fino all'ultimo. Proprio ieri lo abbiamo visto ancora condividere con tutti la gioia della Pasqua e donare la Benedizione e la Pace al mondo intero.Tanti saranno i ricordi, tante le preghiere, tante le lacrime: in questo momento vorrei consegnare a tutti la consapevolezza della Grazia che il Signore ci ha offerto nella persona e nella missione compiuta da Papa Francesco e la profonda gratitudine per la dedizione indescrivibile con cui si è fatto vicino a questa umanità smarrita e soprattutto ai piccoli e ai poveri, annunciando e testimoniando la gioia del Vangelo.

