Superguidatv.it - Il testamento di Papa Francesco, le ultime volontà: “Seppellitemi nella terra, semplice, con l’unica iscrizione Franciscus”

aveva fattolo scorso 29 giugno 2022. Il Pontefice, che si è spento lunedì 21 aprile 2025, aveva infatti disposto le suesu dove e come voleva essere sepolto. Scopriamo insieme il testo integrale.Ildi: cosa ha scrittoè morto questa mattina alle 7.35. In serata la Sala Stampa ha diffuso ildi, risalente a tre anni fa. Queste le sueche si riferiscono alla sua sepoltura:«Nel Nome della Santissima Trinità. Amen. Sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena e con viva speranzaVita Eterna, desidero esprimere la miatestamentaria solamente per quanto riguarda il luogo della mia sepoltura. La mia vita e il ministero sacerdotale ed episcopale ho sempre affidato alla Madre del Nostro Signore, Maria Santissima.