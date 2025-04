Ilfattoquotidiano.it - Il testamento di Papa Francesco e il mistero del “benefattore” per le spese della sepoltura

C’è un “misterioso” che pagherà lanella Basilicale di Santa Maria Maggiore di? Neldiffuso in serata dalla Sala Stampa vaticana c’è infatti un riferimento alleper la preparazionetomba del Pontefice. Ma potrebbe trattarsi di un errore materiale nel testo delle ultime volontà di.La frase esatta è la seguente: “Leper la preparazionemiasaranno coperte con la somma delche ho disposto, da trasferire alla Basilicale di Santa Maria Maggiore e di cui ho provveduto dare opportune istruzioni a mons. Rolandas Makrickas, Commissario Straordinario del Capitolo Liberiano”, si legge nelscritto dala Santa Marta il 29 giugno 2022. Se alcuni hanno interpretato quelle parole come un riferimento a un “misterioso”, in realtà una delle ipotesi è che sia stato scritto per erroreal posto di bonifico.