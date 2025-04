Il suono a lutto delle campane il messaggio di Seccia Stringiamoci nella preghiera

LECCE – Il suono delle campane di tutta la diocesi, a mezzogiorno in punto, ha simboleggiato il lutto della Chiesa leccese per la morte di Papa Francesco, sopraggiunta questa mattina alle 7.35. L'arcivescovo di Lecce, Michele Seccia, ha inviato una lettera alla comunità cattolica per esprimere.

