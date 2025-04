Il riposo assoluto non rispettato la polmonite lo stress e l’età avanzata Così l’ictus ha colpito Papa Francesco

Un ictus cerebrale ha causato il coma e quindi ha compromesso più organi compreso il cuore, portando al collasso cardiocircolatorio irreversibile. È questa probabilmente la sequenza di eventi che ha causato la morte di Papa Francesco, spirato il lunedì di Pasqua alle 7.35. Il pontefice, dimesso un mese fa dal Policlinico Gemelli, doveva essere in convalescenza e avrebbe dovuto rispettare due mesi di "riposo assoluto" per le conseguenze di quella polmonite bilaterale che aveva imposto un ricovero di 38 giorni e che avrebbe richiesto un periodo di tranquillità e riposo. Nel certificato medico si parla genericamente di ictus cerebrale perché senza una Tac è impossibile stabilire se sia stato un ictus di tipo ischemico, dovuto cioè all'occlusione dei vasi sanguigni, o di tipo emorragico, dovuto alla rottura di un vaso sanguigno con la perdita di sangue nel cervello.

