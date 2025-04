Il quinto e ultimo Inter Milan ha un’importanza psicologica capitale

Inter-Milan vale tantissimo per i nerazzurri, a maggior ragione dopo la sconfitta di ieri a Bologna. Ecco il motivo.DAY-AFTER – Rialzarsi immediatamente, senza pensarci troppo. È questo l'appello nel day-after di Bologna-Inter, partita che ha sancito l'aggancio definitivo del Napoli sulla Beneamata. Ieri al Dall'Ara si è consumato un epilogo amarissimo per i colori nerazzurri, con Riccardo Orsolini in gol al 93?, che ha, difatti, annullato il mini vantaggio dell'Inter sulla squadra di Antonio Conte. Ma per la squadra di Simone Inzaghi non c'è troppo per rimuginarci su, perché dopodomani ci sarà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan. Mercoledì sera a San Siro il quinto e ultimo di questo derby infinito. Un derby che vale la finalissima dell'Olimpico. E che già gli stessi Rafael Leao e Fikayo Tomori hanno pensato bene di accenderlo lanciando la sfida ai cugini.

