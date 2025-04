Il presidente di El Salvador fa shopping a Firenze

Firenze, 21 aprile 2025 – Da Mike Tyson a Barack Obama, dal mito della pallacanestro Tim Duncan alla rockstar Lenny Kravitz, tanti vip sono passati dalla bottega Benheart, che a Firenze ha due punti vendita in via Calzaiuoli e in via della Vigna Nuova e altri sparsi per l'Italia e per il mondo. L'ultimo nome noto ad aver fatto shopping dal creatore Hicham Ben Mbarek, per tutti Ben, è il presidente di El Salvador, Nayib Bukele.Una decina di minuti prima del suo arrivo, a Ben è giunta una telefonata che gli chiedeva di chiudere il negozio. Poi il presidente del paese centroamericano è arrivato e si è provato la giacca fatta su misura per lui; dal negozio dicono che è stato molto gentile, ha scattato foto con il personale e non ha lesinato complimenti alla qualità delle giacche del negozio, professandosi ammiratore dell'artigianato italiano.

