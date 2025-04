Sbircialanotizia.it - Il pontificato di Papa Francesco: innovazione e sfide per la Chiesa globale

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ildi: una svoltatra Sud del mondo e nuoveper laNel panorama contemporaneo,si è distinto come una figura di rottura e di profonda, capace di imprimere una svolta decisiva non solo allacattolica, ma anche al modo in cui essa si relaziona . L'articolo Ildiper laè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.