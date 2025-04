Il Papa dei poveri e degli ultimi della Terra

poveri e agli ultimi sottolineata già dalla scelta del nome, Francesco. Il primo Papa a chiamarsi così nella storia della Chiesa, l'unico a voler prendere quel nome del Santo di Assisi, che volle farsi povero tra i poveri, riconosciuto come l'interprete più fedele del messaggio di Cristo. Francesco ha fatto dell'incontro con gli ultimi la sua missione più importante, nelle periferie del mondo. Nello storico viaggio in Brasile del 2013, durante la visita alla favela di Varginha lo disse espressamente: "Non siete soli, la Chiesa è con voi".

