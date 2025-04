Il noleggio di PS5 è un grande successo in Giappone molti negozi hanno finito le console

Giappone, una “novità” nel mondo del gaming sta attirando l’attenzione dei videogiocatori: il noleggio delle console PS5 è diventato un successo travolgente. L’iniziativa della catena GEO, lanciata a fine febbraio, ha visto tutte le unità disponibili sparire in pochissimo tempo, lasciando la sezione prenotazioni del sito ufficiale completamente bloccata con un fitto muro di “X” (cioè nessuna disponibilità) per settimane.Il servizio permette di noleggiare una PS5 per otto giorni al prezzo di 980 yen (circa 6 euro) o per due settimane a 1.780 yen (circa 11 euro), con un’estensione possibile al costo giornaliero di 500 yen (circa 3 euro). Un’offerta estremamente accessibile, specialmente in un momento storico in cui una PS5 standard può costare oltre 80.000 yen (circa 500 euro), rendendola fuori portata per molti giovani o famiglie. Game-experience.it - Il noleggio di PS5 è un grande successo in Giappone, molti negozi hanno finito le console Leggi su Game-experience.it Nel cuore del, una “novità” nel mondo del gaming sta attirando l’attenzione dei videogiocatori: ildellePS5 è diventato untravolgente. L’iniziativa della catena GEO, lanciata a fine febbraio, ha visto tutte le unità disponibili sparire in pochissimo tempo, lasciando la sezione prenotazioni del sito ufficiale completamente bloccata con un fitto muro di “X” (cioè nessuna disponibilità) per settimane.Il servizio permette di noleggiare una PS5 per otto giorni al prezzo di 980 yen (circa 6 euro) o per due settimane a 1.780 yen (circa 11 euro), con un’estensione possibile al costo giornaliero di 500 yen (circa 3 euro). Un’offerta estremamente accessibile, specialmente in un momento storico in cui una PS5 standard può costare oltre 80.000 yen (circa 500 euro), rendendola fuori portata pergiovani o famiglie.

Altre testate riportano aggiornamenti: Sony lancia il noleggio di PS5 nel Regno Unito: arriverà anche in Italia?; PlayStation 6 è imminente? No, non fatevi prendere dal panico; Joker: Folie À Deux, disponibile per l’acquisto e noleggio in digitale; PS5 Slim che fine ha fatto, perché non è stata annunciata al PlayStation Showcase?; Sony Pictures Core (ex Bravia Core) debutta su PS5 e PS4.